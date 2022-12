Diomansy Kamara s’est beaucoup réjoui de la prestation des Lions, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. L’ancien international Sénégal qui faisait partie de la première génération sénégalaise à disputer le second tour du mondial en 2002, dans une vidéo qu’il a postée sur son compte instagram, il est revenu sur la qualification des joueurs d’Aliou Cissé. Il en a profité pour tacler la légende brésilienne qui avait placé le Sénégal dernier du groupe A, à l’issue des phases de poules.

Première nation africaine qualifiée

On l’avait dit, on ne va sortir au premier tour chose promise chose due. Le Sénégal qui se qualifie, au-delà de la première nation africaine à se qualifier, c’est sûrement la manière dont les jeunes se sont qualifiés pour ce deuxième tour. C’était important de montrer que même à l’absence de Sadio Mané, le deuxième ballon d’or, on pouvait le faire. C’est un gros coup des Lions de la Teranga. Quand j’ai dit qu’on allait passer ce premier tour c’est parce que je connais cette équipe, le groupe, leur mentalité, leur coach et tous qu’on avait capitalisé ces dernières années. Il fallait absolument aux yeux du monde entier qu’on soit présent au second et qu’on réponde sur le terrain.

Hommage à Aliou Cissé et à Sadio Mané

Les joueurs ont fait preuve de courage, d’abnégation, ils ont maîtrisé le match du début à la fin et c’est ce qu’on va retenir parce que l’importance est bien évidemment le résultat, malheureusement le résultat appartient à Dieu, il n’appartient pas aux hommes mais l’état d’esprit à partir du moment où vous mouillez le maillot le résultat qui va venir peut être positif ou négatif mais l’état d’esprit fera que vous rentrez dans les annales. C’est une jeune génération qui démontre qu’avec du sérieux, du travail et de l’envie. On est capable de soulever des montagnes. Un petit clin d’œil et un big up à Aliou Cissé, ce qui est en train de se réaliser , c’est extraordinaire. Pour moi ce n’est même pas quantifiable ce qui en train d’apporter à la de la nation sénégalaise, tactiquement et techniquement, deux fois qu’il nous amène en finale Coupe Afrique. On a gagné une Coupe du Monde en étant sorti en 2018, on a réussi cette fois à passer les poules. Franchement, c’est un leader charismatique. Je voudrais lui faire un petit clin d’œil un big up parce que ce qui a réalité c’est très fort. Une pensée également à Sadio Mané, on sait que c’est quelqu’un qui tient au Sénégal à l’Afrique et malheureusement, il n’est pas là mais il est l’absent le plus présent. Parce qu’à chaque victoire les joueurs lui rendent hommage et c’est important.

Les signes qui ne trompent jamais

Vous savez dans le Coran, il y a un verset assez intéressant qui dit qu’il y a des signes pour les gens doués de raison et ce match-là c’était l’anniversaire de la mort du Pape Bouba Diop. On a vu le brassard du capitaine avec le numéro 19 et qui marque le but victorieux pour la première fois en sélection avec 65 matchs où il n’a pas jamais marqué et là, il nous qualifie. Donc il y a des signes, c’était écrit on ne pouvait pas ne pas se qualifier pour le prochain tour.

Le Sénégal a déjoué les pronostics, la légende CAFU à la trappe

Il faut rappeler qu’il y a beaucoup de gens qui nous voyaient ne pas passer, je pense notamment à la légende Cafu à qui on a énormément d’estime qui a fait énormément de choses dans le football. On ne peut même pas comparer sa carrière mais il nous avait mis quatrième de notre groupe pour vous dire que le football africain doit se respecter. On était champion d’Afrique et il nous voyait derrière le Qatar donc on n’a fait mentir les pronostics. On voit également Samuel Eto’o qui se bat beaucoup pour le football africain, pour les équipes africaines. Il a notamment parlé de l’Angleterre du fait que le Sénégal était favori. Il faut rappeler notamment au Brésilien que lorsque Ronaldinho était en prison aux côtés du Paraguay celui qui l’a sorti c’est Samuel Eto’o, c’est un Africain. Je pense qu’il va falloir donner un peu plus de respect au football africain. On a également attendu ce qu’ont dit les médias français par rapport au 8e de finale. Ils commencent déjà à parler s’ils avaient les capacités de battre l’Angleterre.

Contre l’Angleterre, un nouvel exploit est attendu

On rappelle que c’est l’Angleterre qui a perdu face à l’Italie chez elle en finale de l’Euro et l’Italie qui n’est même pas mondialiste. On a vu que l’Arabie saoudite a battu l’Argentine. On a vu que le Japon a battu l’Allemagne. Si on veut refaire l’historique des exploits africains, on ne va même pas parler du Sénégal de 2002 qui a battu la France, on parlera déjà de 1990 où le Cameroun à 9 avait battu l’Argentine de Diego Maradona qui a été champion du monde en 1986. Donc les exploits des équipes africaines ne datent pas d’hier. Ce n’est pas parce qu’on ne répond pas qu’on n’entend pas, la célébration de Koulibaly (…).

On espère qu’il y aura d’autres équipes africaines qui vont passer. J’aime beaucoup la mentalité du Maroc, son entraîneur qui soutient tout le monde. On sent qu’il y a une vraie cohésion dans cette Coupe du monde entre toutes les nations du football africain. Également du côté du Ghana c’est très fort évidemment on est déçu que la Tunisie soit sortie bien qu’elle soit quand même a battu l’équipe de France qui aime donner des leçons à tout va mais bon c’est le jeu du football on va le faire ensemble sans contenter on souhaite également bonne chance au Cameroun. En tout cas on est qualifié et on attend les autres d’ici on se donne rendez-vous dimanche pour un nouvel exploit sénégalais,

wiwsport.com