En conférence de presse, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, est revenu sur la défaite face aux Pays-Bas, lors du premier match à la Coupe du Monde.

Sur le match

Dans l’ensemble, je suis satisfait de la prestation de mon équipe parce qu’on a eu des opportunités pour marquer. Malheureusement, on n’a pas pu les mettre. Dans ce genre de match, tu ne peux pas avoir beaucoup d’occasions, mais on en a eu. On a fait un très bon match. Maintenant, il faut se préparer pour le Qatar. Ce sera un match décisif. Ca va marquer notre suite dans cette compétition.

S’il l’équipe a manqué un bon finisseur ?

Oui, effectivement. Il faut qu’on finisse nos occasions. On n’a pas beaucoup pesé dans les 30 derniers mètres. Il faut se montrer plus efficace et agressif. Défensivement, nous étions costauds. On a fait douter les Pays-Bas pendant plus d’une heure.

Si l’équipe a trop cherché à gagner le match ?

Non. On a un peu reculé vers la fin du match. Ce qui a laissé plus d’espaces à l’équipe adverse. Avec leur qualité technique, avec Frenkie de Jong très bon au ballon, ça a été difficile de le contrer à un moment. On a manqué de concentration dans les cinq dernières minutes.

Le match contre le Qatar ?

Ce sera une finale, comme c’était le cas contre les Pays-Bas. Quand vous perdez le premier match, le deuxième match devient décisif, mais on a encore notre mot à dire dans cette compétition. On doit impérativement battre le Qatar pour pouvoir avoir une finale contre l’Equateur. Le Sénégal est encore dans la compétition.

