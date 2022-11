Dans un entretien accordé à son club, l’ailier des Lions évoque la blessure de Sadio Mané qui devrait manquer des matchs importants à la Coupe du Monde.

Devenu incontourbble en sélection depuis son arrivée en 2016, Ismaïla Sarr s’apprête à disputer sa deuxième phase finale de Coupe du Monde avec le Sénégal. Au Qatar, l’ailier de Watford aura un statut bien différent de celui qu’il avait en Russie, en 2018, puisque nombreux sont ceux qui attendent mieux de lui, notamment suite à la blessure de son compère en attaque, Sadio Mané.

Justement, alors que l’attaquant du Bayern Munich va manquer le début de la compétition, Ismaïla Sarr (46 sélections, 10 buts) a répondu à la question à savoir si une prise de plus de responsabilités s’impose plus que jamais sur ses épaules. Mais pour l’ancien pensionnaire de Génération Foot, pas de pression à se mettre, d’autant plus qu’Aliou Cissé a fait appel un groupe de 26.

« Ce n’est pas moi seul, il y a d’autres bons joueurs », précise le numéro 10 des Lions. J’espère que Sadio va revenir le plus tôt possible parce qu’on a besoin de lui. Oui, Sadio ce serait une grosse perte, il est notre meilleur joueur, mais il y a d’autres footballeurs. On doit travailler en équipe et, j’espère, qu’on ira loin. Mon ambition c’est de remporter autant de matchs possibles, marquer autant de buts possibles et donner des passes décisives. J’y serai pour l’équipe. »

