Absent de la liste d’Aliou Cissé, Saliou Ciss ne cache pas sa déception.

Pour la Coupe du Monde au Qatar, dans quelques jours, Aliou Cissé a misé sur la plus grande ossature du groupe qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations au mois de février dernier. Mais malgré son statut de Champion d’Afrique et de meilleur latéral gauche de la CAN, Saliou Ciss n’a pas été retenu.

Pour le sélectionneur des Lions, la raison est simple : « aucun footballeur sans club ne peut nullement prétendre à une sélection en Équipe Nationale ». Pour le joueur de 33 ans, qui ambitionnait disputer sa première phase finale de Coupe du Monde, la déception est grande après son absence de la liste. Et il ne s’en cache pas, lui qui a réagi via son compte Instagram.

« Impossible de ne pas être déçu à l’idée de manquer à nouveau une Coupe du Monde, mais nul ne peut s’opposer à la volonté divine. De tout cœur avec mes frères, dont je serai le premier supporter comme toujours. A tout le peuple sénégalais, merci de votre soutien sans faille », a écrit l’ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine.

wiwsport.com