À quelques jours du lancement de la Coupe du Monde au Qatar, Aliou Cissé a enfin dévoilé sa liste. Dans cette convocation qui comporte 26 Lions, ne figure pas le nom de Saliou Ciss.

Ce vendredi 11 novembre, Aliou Cissé a rendu publique la liste des 26 joueurs sénégalais devant prendre part à la 22e édition de la Coupe du Monde. Pour de nombreuses raisons, ce moment était très attendu par tout le peuple sénégalais, plus particulièrement les amateurs du ballon rond, d’autant plus que beaucoup attendaient si le nom de Sadio Mané allait figurer dans cette liste. La réponse est finalement oui, le lutin de Bambali est bien présent.

Saliou Ciss laissé à quai

Cependant, si la présence de l’attaquant du Bayern Munich relève un souffle très positif dans les quatre coins du pays, et peut-être bien au-delà, un fait devrait laisser dans un goût amer plusieurs Sénégalais. Puisque dans la liste des 26 joueurs, Aliou Cissé n’a pas appelé Saliou Ciss. « Je pense qu’un joueur qui n’a pas de club ne peut pas prétendre à une sélection. Pour être convoqué, il faut d’abord trouver un club », expliquait Cissé au sujet de Ciss au mois de septembre.

Un mois plus tard donc, le patron de La Tanière du Lion a tenu parole, et l’ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine ne sera pas présent au Qatar. Alors que son contrat avec l’ASNL a pris fin au mois de juin dernier, le latéral gauche n’a pas réussi à trouver un employeur. Si le joueur a un temps fait des entraînements avec Diambars, son club formateur, ceci n’a pas pesé sur la balance devant la concurrence avec Fodé Ballo-Touré et Ismail Jakobs.

Un taulier sans Mondial ?

Autant dire que Saliou Ciss et Coupe du Monde ne sont pas vraiment des mots qui veulent rimer. En 2018, l’ancien joueur d’Angers avait bien été appelé par Aliou Cissé pour disputer la compétition en Russie. Mais alors qu’il restait quelques jours seulement pour débuter le tournoi pour l’Equipe Nationale du Sénégal, Ciss contractait une blessure assez sérieuse et n’avait plus d’autres choix que de déclarer forfait et voir Adama Mbengue le remplacer.

À 33 ans au mois de septembre dernier, l’infatigable savait sans doute que le Mondial au Qatar représentait une dernière chance pour lui de participer à une phase finale de Coupe du Monde. Avec 38 sélections à l’actif, trois participations en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations, un titre de Champion d’Afrique et de meilleur latéral gauche lors de la CAN 2021, Saliou Ciss avait de tout dans son CV pour être présent au Qatar. Tout, sauf un club !

