En battant l’Inter Milan ce mardi (2-0), le Bayern Munich a fait carton plein en phase de groupes de C1.

C’est du six sur six pour les Bavarois. Une seule équipe a réussi à remporter ses six matches de poule et, sans grande surprise, il s’agit du Bayern Munich. Sadio Mané et ses partenaires ont conclu leur sans-faute dans le Groupe C en prenant le meilleur sur l’Inter Milan, ce mercredi (2-0), lors d’un match entre équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale.

Si l’Inter Milan n’est pas passé loin d’obtenir un penalty qui aurait été commis par Sadio Mané pour une faute de main, les Bavarois ont trouvé la marque à deux reprises juste après la demi-heure de jeu (32e) puis à la 72e minute. Le défenseur français Benjamin Pavard a ouvert le score puis a laissé l’inarrêtable Eric-Maxim Choupo-Moting de marquer le 2-0.

