Contre une équipe déjà éliminée avant même le coup d’envoi du match, le Bayern Munich et Sadio Mané n’ont pas eu pitié. Au Camp Nou, ils ont encore surclassé le FC Barcelone (3-0).

Le Bayern Munich a encore déroulé son football et signe sa sixième victoire d’affilée en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. A l’occasion de la 5e et avant-dernière journée de C1 ce mercredi soir, les hommes de Julian Nagelsmann sont allés s’imposer nettement et sans bavure au Camp Nou devant la formation catalane, éliminée avant même le début du match.

Très rapidement, les Bavarois ont démontré leur supériorité dans cette opposition. Après seulement 10 minutes, Sadio Mané ouvrait le score pour son dixième but sous les couleurs du Bayern Munich. Après l’attaquant sénégalais, c’est l’inévitable attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting qui doublait la mise sur un contre assassin dans la demi-heure de jeu (0-2, 31e).

En seconde période, les Bavarois étaient beaucoup trop forts face à un meilleur Barça et n’ont donc pas subi le moindre tir cadré en faveur des Catalans. Mieux encore, ils vont ajouter un troisième but en toute fin de seconde période par l’intermédiaire de Benjamin Pavard. Comme la saison dernière donc, le Bayern s’est imposé à l’aller et au retour et assure la 1ère place, alors que le Barça jouera en Ligue Europa.

