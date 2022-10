En faisant subir au Real Madrid sa première défaite de la saison (3-2), Leipzig, qui a pu compter sur Abdou Diallo, s’est rapproché de la qualification aux huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Ne jamais donner pour mort les Allemands car ils sont même capables de se ressusciter contre le roi. Après un très mauvais départ et lourde une défaite face au Shakhtar Donetsk, le RB Leipzig s’est remis plus que jamais dans la course à une qualification au prochain tour de Ligue des Champions. Pour ce faire, les Saxons ont dominé le tenant du titre, Real Madrid, à la Red Bull Arena ce mardi (3-2).

Grâce à des buts de Josko Gvardiol, Christopher Nkunku et Timo Werner, l’actuel 8e de Bundesliga a vaincu des Madrilènes qui n’avaient encore perdu cette saison et qui jouaient sans Karim Benzema et Luca Modric. Conséquence, Abdou Diallo, entré en jeu à la 69e minute, et ses partenaires prennent trois points d’avance sur le Shakhtar (3e, 6 points), alors qu’ils peuvent encore finir devant le Real Madrid.

