Coup de tonnerre en Espagne. Au terme de trois saisons incroyables, Unai Emery décide de quitter son poste d’entraîneur de Villarreal. Un coup dur pour Nicolas Jackson et son équipe.

La bombe s’est désamorcée, et Unai Emery n’est plus officiellement l’entraîneur de Villarreal. L’ancien coach du FC Séville, du Paris Saint-Germain ou encore d’Arsenal a décidé de payer sa clause libératoire estimée à six millions d’euros pour retourner en Angleterre, en Premier League, où il s’est officiellement engagé avec Aston Villa qui s’est séparé de Steven Gerrard il y a quelques jours.

« L’entraîneur Unai Emery a informé au Villarreal CF de sa décision unilatérale de mettre fin à sa relation avec l’entité. De cette façon, l’entraîneur basque ne fera plus partie du club, qu’il a rejoint lors de la saison 2020-21, et tiendra demain (mardi) une conférence de presse d’adieu pour les fans à 12h00 (heure espagnole), accompagné de direction », peut-on lire dans le communiqué de Villarreal.

Arrivé à Villarreal en juillet 2020, Unai Emery a mené cette équipe au sommet de la Ligue Europa, devenant le premier entraîneur à remporter un premier trophée majeur avec le Sous-Marin Jaune. Le Basque a également réussi la grande prouesse d’envoyer Villarreal à sa toute première demi-finale de Ligue des Champions en éliminant l’ogre bavarois du Bayern Munich.

Après avoir dirigé un certain Boulaye Dia et lancé Nicolas Jackson en équipe première, il quitte Villarreal à la 7e place de LaLiga, après une qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. En attendant de connaître l’identité de son futur coach, Jackson, lui, sera sans doute orphelin d’un entraîneur mais surtout d’une personne qui l’apprécie et qui lui a accordé toute sa confiance.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣 — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 24, 2022

wiwsport.com