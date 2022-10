À la recherche d’un nouvel entraîneur après le limogeage de Steven Gerrard, Aston Villa serait sur le point de s’attacher des services d’Unai Emery, actuel coach de Villarreal.

C’est l’incroyable bombe de ce lundi dans le football européen. Vainqueur de la Ligue Europa en 2021 et auteur d’excellents résultats depuis son arrivée en 2020, Unai Emery serait sur le point d’abandonner Villarreal, actuel 7e de LaLiga et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. Et la prochaine destination du technicien basque devrait être l’Angleterre.

En effet, Aston Villa, en quête d’un nouvel entraîneur après avoir limogé de Steven Gerrard, aurait jeté son dévolu sur l’ancien coach du FC Séville, du Paris Saint-Germain et d’Arsenal. Le club anglais, actuel 14e de Premier League, aurait même accepté de payer les 6 millions d’euros de la clause libératoire. Et apparemment, Unai Emery n’est pas insensible à la proposition des Villans.

💥 Informa @juanigual 👋🏻 @UnaiEmery_ se marcha del @VillarrealCF 💰 El Aston Villa (@AVFCOfficial) va a pagar la cláusula del entrenador del submarino amarillo (6M€) 📅 El técnico vasco firma para las próximas 5 temporadas 💸 Cobrará 7M€ por temporada 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4NFu5fl7MF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 24, 2022

Un coup dur à venir donc pour Nicolas Jackson ? Si l’entraîneur espagnol de 50 ans finit par quitter son poste à Villarreal, le jeune attaquant sénégalais serait forcément orphelin d’un coach qui l’apprécie bien. Emmené en équipe première par Unai Emery, l’ancien joueur du Casa Sports, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 17 matchs, est jusque-là un titulaire à part entière.

Unai Emery : « La responsabilité des buts à Villarreal ne doit pas se reposer sur Nicolas Jackson » https://t.co/5BNENsb1uv pic.twitter.com/75C2QcEEjQ — wiwsport (@wiwsport) October 14, 2022

