Annoncé proche du limogeage, Brendan Rodgers n’abdique pas et continue de s’accrocher sur son poste d’entraîneur de Leicester. Dans le même temps, le technicien anglais fait renaître Nampalys Mendy de ses cendres.

Le bilan de Brendan Rodgers depuis son arrivée sur le banc de Leicester City n’a rien à envier. Plus particulièrement en ce début de saison 2022-2023. Les Foxes, qui ont fini au pied d’une place européenne à l’issue du dernier exercice (8e), sont auteurs d’une entame catastrophique. Sur leurs sept premiers matchs de Premier League, ils ont en effet concédé un total de six défaites consécutives, encaissant notamment pas moins de 20 buts.

Pour autant, l’ancien entraîneur de Chelsea, Watford ou encore Liverpool est (était?) plus que jamais menacé. Seulement, après onze matchs et une 19e place au classement de Premier League, il demeure toujours le boss au King Power Stadium. Certainement à cause des derniers résultats. Comme il a laissé entendre il y a quelques semaines : « Je reste la meilleure personne pour aider cette équipe à aller de l’avant », les résultats se sont améliorés.

Avec Nampalys Mendy

En effet, Leicester n’a perdu qu’une seule rencontre sur ses quatre derniers en Championnat. C’est beaucoup mieux, non ? Après avoir décroché leur premier succès de la saison le 3 octobre dernier contre Nottingham Forest (4-0), les Foxes ont été stoppés net par Bournemouth (1-2) avant de se reprendre avec un nul et une victoire respectivement contre Crystal Palace (0-0) et Leeds United (2-0). Deux rencontres auxquelles a participé Papy Mendy.

Passer les 10 premiers matchs de Championnat sur le banc ou à l’infirmerie à regarder jouer ses coéquipiers sans obtenir la moindre minute, ce n’était pas exactement le plan que le milieu de terrain sénégalais avait en tête. D’autant plus que le Champion d’Afrique sortait d’une bonne préparation, après une bonne fin de saison dernière, tant en Equipe Nationale qu’en club. Pourtant, il a longtemps dû patienter avant de se ressentir footballeur.

S’il attend encore une première titularisation qui ne devrait plus tarder, Nampalys Mendy, entré à chaque fois dans l’heure de jeu à la place du Franco-sénégalais Boubakary Soumaré, a effectué deux belles entrées sur les deux derniers matchs des Foxes. Une bonne nouvelle pour Aliou Cissé qui, à un mois du début de la Coupe du Monde, voit enfin un de ses piliers retrouver du temps de jeu. Ce qui sera important pour ne pas s’exposer physiquement au Qatar.

