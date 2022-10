Avec un trône laissé vacant cette saison par Ismaël Thiam désormais établi en Open seniors, la catégorie des juniors a de facto comme favoris pour l’exercice 2022-2023 entamé depuis dimanche passé, Maël Bragiola et Ethan Lopez. Le premier nommé s’est imposé devant le second ou terme de la 1ère course sur les 9 exceptionnellement au programme pour cette année.

L’été passé, Ethan Lopez a fini vice-champion du Sénégal chez les juniors derrière Ismaël Thiam et juste devant Maël Bragiola décoré de la médaille de bronze. Mais pour la nouvelle campagne de moto cross inaugurée dimanche sur le sablonneux parcours du Lac Rose. les rôles ont été inversés.

En effet, Bragiola a terminé premier juste devant Lopez relégué à la place de deuxième. En attendant de voir ce que va nous réserver la deuxième levée mécanique prévue le 13 novembre prochain du coté de Diamniadio avec sans nul doute Amir Dakhlalah (classé troisième, hier) dans le rôle d’arbitre du duel entre les deux pilotes : Maël Bragiola et Ethan Lopez.

Toujours pour le compte de la première course de dimanche écoulé, Hugo Villepontoux est encore resté maitre des trois manches au menu en Open seniors tout comme Cyril Demeerlaere au niveau l’épreuve en quad. Deux monstres qui refusent de s’ankyloser sur les circuits domestiques. Une catégorie Open seniors où l’on notait, du reste, le retour à la compétition de Loïc Baillargé et de Youssef Arzouni, champion du Sénégal chez les grands, il y a moins de 10 ans de cela.

Mais au moment des honneurs, c’est le frère de Youssef Arzouni, Karim Arzouni, qui s’est montré le plus convaincant en occupant la 5éme place. Il a devancé Mehdi Yasback (6éme) et Yohan Lopez (7éme). par ailleurs le grand-frère de Ethan Lopez. Comme pour dire que Jean Marc Lopez, cet ancien pilote, peut être fier de sa marmaille sportive. Du moins l’espace de cette 1ére course de Championnat national de moto-cross édition 2022-2023.

Pour rappel, 17 pilotes étaient d’attaque dimanche en catégorie Open seniors, 4 en juniors et 6 en ce qui concerne le quad. Soit un total de 21 athlètes pour un démarrage de Championnat national. Ce qui est rassurant en direction des huit autres courses à venir.

