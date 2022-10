L’entame de match était pourtant parfaite pour les Blades qui menait par 2 à 0 après 25 minutes de jeu. James McAtee a ouvert le score dès la 8e minute, puis l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye, auteur de son 6e but de la saison en Championnat pour son 50e match avec Sheffield United, a doublé la mise à la 24e en marquant de la tète.

Mais tout a changé en l’espace de quelques minutes. Blackpool a réussi à marquer deux buts pour égaliser avant la pause. Puis, en tout début de seconde période, les Bloomers prenaient l’avantage de la rencontre (2-3, 50e). Ce sera seulement en toute fin de match que Sheffield United parviendra à arracher le point du nul grâce à Norwood.

Une nouvelle contre-performance qui fait laisse filer la première place. Désormais sans victoire depuis quatre matchs, Sheffield United descend provisoirement à la 2e position. Il sera donc question dans quatre jours de se reprendre sur la pelouse de Coventry.

A six goal thriller ends all square at the Lane. pic.twitter.com/z2KwKTsxbJ

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 15, 2022