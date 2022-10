Le meneur de 29 ans va découvrir la plus prestigieuse ligue au monde. Pierria Hnery s’est engagé avec les Rockets de Houston.

Au début de l’intersaison 2022, il a quitté Fenerbahce Beko pour disputer la Summer League et attirer les potentiels recruteurs. Avec les Washington Wizards, il a récolté 2,5 points, 3,8 passes décisives, 1,8 rebonds et 0,8 interceptions par match en quatre apparitions dans la NBA2K23 Summer League qui s’est tenue à Las Vegas. Il a duré 14,7 minutes par match selon EuroHoops.

Des prestations qui ne sont pas passes inaperçues devant la franchise de la conférence ouest Houston qui l’ont ajouté a leur roster. Les Rockets sont en reconstruction après une saison 2021-2022 décevante avec 20 victoires et 62 défaites pour terminer à la dernière place de la conférence. Actuellement, l’équipe compte 2 victoires et une défaite en presaison.

Gravissant les échelons européens en tant que joueur solide à la fois en attaque et en défense, il est déterminé à franchir une nouvelle étape en atteignant la NBA, sept ans après avoir terminé une carrière universitaire exceptionnelle à Charlotte de 2011 à 2015 commente la source.

Rappelons qu’il a disputé l’AfroBasket 2021 avec le Sénégal qui a terminé à la 3e place de la compétition. Depuis, le joueur qui avait plus attiré l’attention des Sénégalais avec sa valise perdue avec ses semelles à l’intérieur, n’est plus convoqué en sélection nationale.

The Houston #Rockets have signed guard Pierriá Henry and waived forward Trhae Mitchell.

