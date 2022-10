Reug-Reug prend à cœur son prochain combat organisé par Gaston production. Il défiera Sa Thiès mars 2023 à l’arène nationale. L’adepte du MMA affirme être prêt sur tous les plans pour mettre à terre son adversaire.

Le lutteur de Thiaroye est plus que déterminé à prendre le dessus sur son adversaire, Sa Thiès. Non seulement pour préserver son statut d’invaincu dans l’arène mais également pour faire taire le frère de Balla Gaye 2, qu’il taxe de beau parleur. Pour le lutteur de l’écurie Thiaroye-sur-mer, il ne ménagera aucun effort pour le dominer.

« Le problème de Sa Thiès est qu’il parle beaucoup trop. On n’a pas besoin de ça dans la lutte. C’est une affaire de filles, je trouve. Ils nous ont payé des millions pour ce combat. Donc, il doit être occupé à trouver les clés pour me battre au lieu de rester ici à parler. Je suis même prêt à me ruiner pour ce combat. Il faut que je lui montre de quel bois je me chauffe », a lancé Reug-Reug.