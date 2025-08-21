Le Sénégal mise sur la lutte olympique pour décrocher des médailles lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à domicile.

En effet, le Comité national de gestion de la lutte (CNG) affiche une ambition claire pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) que le Sénégal accueillera en 2026. La lutte olympique est considérée comme l’une des meilleures chances de médaille pour le pays. Pour atteindre cet objectif, le président du CNG, Malick Ngom, multiplie les initiatives afin de préparer au mieux l’équipe nationale.

Après un premier stage de dix jours en France du 27 mai au 7 juin, une nouvelle étape de préparation a été lancée en Chine. Le 5 août, sept athlètes, quatre garçons et trois filles, accompagnés de leur coach Safiétou Goudiaby, se sont envolés pour Pékin pour un stage intensif de près de deux mois. Leur retour est prévu le 30 septembre. L’objectif est de placer les lutteurs dans les meilleures conditions possibles afin d’aborder les JOJ avec toutes les garanties de performance.

Lors du déplacement en France, ils étaient huit à représenter le Sénégal. Chez les garçons figuraient Ibrahima Sarr dit Reug Reug Palmarin, Daouda Diatta alias Brou Brou Bou Thionk Essyl, Mbaye Niang, fils de Cheikh Niang, et Mignane Ndong Diomaye Bou Gandiaye. Chez les filles, Aissatou Diatta, Ndèye Khady Anna Diatta, Fatou Bintou Coly et Elisabeth Diatta formaient la délégation.

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