L’équipe nationale du Sénégal a glané 4 médailles aux Championnats d’Afrique de Lutte Olympique de Casablanca qui se sont achevés le 4 Mai.

Avec dix lutteurs engagés (deux lutteuses et huit lutteurs) en lutte gréco-romaine et lutte libre, le Sénégal a remporté 4 médailles dont 2 en bronze et 2 en argent.

Sur trente médailles d’or possibles (Féminine, Gréco et Libre) le Sénégal a participé avec deux lutteuses et huit lutteurs. Omar Faye (57 kg), et Mbaye Diop (79 kg) se sont emparés de la médaille de bronze alors que Didier Awène Diatta (61 kg) et Siny Sèmbène (86 kg) ont gagné la médaille d’argent.

