Écarté du groupe retenu par Míchel lors du dernier match, Pape Abou Cissé fait son retour pour le déplacement à Qarabağ, jeudi, en Ligue Europa.

Pape Abou Cissé n’aura pas duré longtemps au placard. Quatre jours après avoir été écarté du groupe pour le déplacement à Crète en Championnat de Grèce, pour son comportement jugé « inutile et inacceptable » lors du match contre Qarabağ en Ligue Europa, jeudi dernier, le défenseur sénégalais de l’Olympiakos est déjà de retour.

En effet, il figure bien dans la liste des 24 joueurs convoqués par le technicien espagnol pour le match retour de C3, à Qarabağ ce jeudi (16h45 GMT). En parallèle, Ousseynou Ba fait également son retour. Le défenseur sénégalais a manqué les trois derniers matchs de l’Olympiakos à cause d’une blessure à une jambe.

C’est donc une bonne nouvelle pour l’Olympiakos qui joue sa survie en Ligue Europa sur la pelouse de Qarabağ. Le Pirée s’est incliné sur ses trois premiers matchs et compte donc zéro point à la dernière place de son groupe. Une nouvelle défaite au Stade Tofiq-Béhramov et ce serait l’élimination pour Abou Cissé et compagnie.

wiwsport.com