Le comportement qui se paie cash. Ce dimanche en début d’après-midi (13h 00 GMT), l’Olympiakos se rend au Stadio Thódoros Vardinoyánnis pour affronter l’OFI Crète dans le cadre de la 7e journée de Super League grecque. Et pour cette rencontre, Le Pirée devra se passer des services de son défenseur central sénégalais Pape Abou Cissé.

Le Champion d’Afrique de 27 ans n’a pas été retenu dans le groupe puisqu’il a été écarté par Míchel après son comportement jugé « inutile et inacceptable » par son entraîneur lors de la rencontre de Ligue Europa, jeudi dernier, face à Qarabağ (0-3). Reste maintenant à voir où s’arrêtera cette mise à l’écart pour l’ancien joueur de l’AS Pikine.

Egalement, l’Olympiakos fera sans Ousseynou Ba contre l’OFI Crête. Le défenseur n’est remis à 100% d’une blessure.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΟΦΗ. / The squad players selected ahead of the match against OFI. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OFIOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/MKfz44Q2i0

