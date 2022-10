Pourtant bien parti avec un nouveau but d’Ismaïla Sarr, Watford s’est fait renverser par Swansea City ce mercredi (1-2).

Déjà un coup d’arrêt pour Slaven Bilić ! Après des débuts en fanfare face à Stoke City dimanche dernier (4-0), le nouvel entraîneur de Watford encaisse sa première défaite au bout de son deuxième match. Et d’une manière frustrante au Vicarage Road, puisque les Hornets ont mené au score dans cette rencontre.

Grâce au quatrième but de la saison pour Ismaïla Sarr, le deuxième sur ses deux derniers matchs, Watford a ouvert le score (34e). Mais les Swans ont retourné la situation en seconde période par l’intermédiaire de l’ancien Marseillais Oliver Ntcham (52e) puis un but en toute fin de match de Ben Cabango (90e+8).

Conséquence, Watford (10e) manque l’occasion de remonter à la 5e place à l’issue de cette 13e journée de Championship. Ce qui profite à son adversaire et bourreau du jour, désormais 6e. Lors de la prochaine journée, samedi, Ismaïla Sarr et ses partenaires se rendront au Bloomfield Road pour affronter Blackpool.

