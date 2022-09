Nommé Ministre des Sports, Yankhoba Diattara a été officiellement investi mercredi 21 septembre lors d’une cérémonie de passation de pouvoirs au ministère. Il a tenu son discours auprès de son prédécesseur Matar Ba.

« Je remercie le Chef de l’Etat Macky Sall pour cette confiance renouvelée. Du Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications, me voilà aujourd’hui en charge des Sports où je devrai également mettre en œuvre la vision de la politique sportive impulsée par le Président de la République, et qui n’a a valu beaucoup de succès (…).

Je félicite (Matar Ba) mon grand frère et ami. Je suis avec lui depuis 20 ans, et ce qui m’a le plus marqué tout le temps est sa disponibilité, sa générosité, son ouverture d’esprit et sa courtoisie. Pour dire simplement, monsieur le Ministre, pour tout ce que vous avez fait pour le sport sénégalais, je voudrais vous demander d’accepter d’être l’invité d’honneur de la délégation sénégalais à la Coupe du Monde au Qatar. Nos chambres seront côte à côte. Je vous demande également de nous représenter lors du match amical Sénégal – Bolivie, à Orléans, le 24 septembre prochain.

Nous allons continuer à cheminer ensemble, à travailler ensemble et à collaborer. Vous serez mon premier collaborateur et mon premier conseiller. En outre, je vous assure et rassure que je serai le Ministre de tous les Sports et le supporter de toutes les disciplines. Le chantier sera, certes, vaste mais, ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dresseront devant nous. Depuis l’annonce de ma nomination, j’ai écouté, j’ai entendu, j’ai noté et j’ai compris, que nous voulons tous la réussite de notre sport. Les réformes entamées dans ce département seront poursuivies, les infrastructures renforcées, et le consensus sera mon crédo. Nañu continé di manko wuti ndamli »

wiwsport.com