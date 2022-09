Désormais ancien Ministre des Sports, Matar Ba se laisse le choix et la volonté d’accompagner son successeur à la tête du gouvernement sportif sénégalais.

Voilà la passation de service faite. Désormais ancien Ministre des Sports, Matar Ba a reçu son successeur Yankhoba Diattara, ce mercredi après-midi, pour lui passer le témoin. Au programme de son discours, celui qui aura cheminé pendant près de huit ans et trois mois avec l’Equipe Nationale vainqueur de la première Coupe d’Afrique des Nations de football et avec plusieurs autres disciplines sportives a tenu à remercier le Chef de l’Etat pour la confiance accordée mais surtout accorder ses services à Diattara.

Extrait du discours de Matar Ba :

« Mon cher frère, mon cher ami Monsieur le Ministre des Sports, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès et de réussite à la tête de ce Ministère. C’est un secteur parmi les plus stratégiques et exaltants dans l’attelage gouvernemental. Je suis convaincu que le choix porté sur votre personne, par Son Excellence le Président Macky Sall, pour diriger le département des Sports est le meilleur parce que, comme à son habitude, il a fondé sur des critères pertinents d’aptitudes et de compétences sur votre sens de l’Etat, du service public et de votre engagement indéfectible à servir la Nation, mais également sur les qualités humaines exceptionnelles et indéniables qui caractérisent votre personnalité. Les échéances sont proches et immenses, notamment la Coupe du Monde au Qatar, qui est déjà arrivée, et dont la préparation a commencé.

Mais soyez convaincu, mon cher ami Monsieur le Ministre, que vous trouverez dans les sports (…) des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner vers cette compétition majeure que le Sénégal va réussir avec brio. Je voudrais vous rassurer mais surtout vous assurer ma disponibilité pour l’exécution complète que le Président donnera à cet effet, pour la mise en œuvre de la politique sportive dans son ensemble (…). Je n’ai aucune inquiétude parce que j’ai à mes côtés un ami qui connaît le bureau et qui sûrement avec les amis du Comité Olympique et les vaillants présidents de fédérations et groupements sportifs, les résultats positifs vont continuer pour le Sénégal. Je sais que vous en êtes capable et, comme je vous l’ai indiqué, je serai toujours à droite, à gauche, devant et derrière pour vous accompagner pour la réussite de ce pari qui n’est pas aussi difficile qu’on le pense parce qu’il s’agit de travailler et vous avez tous les éléments pour. »

