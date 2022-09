Samba Diallo a confirmé son retour au Dynamo Kiev. L’ailier sénégalais explique les raisons du choix de retourner en Ukraine.

Samba Diallo va repartir s’aguerrir au Dynamo Kiev. Après une excellente première saison chez les U19 du club ukrainien (18 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues), l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam avait fait les frais du conflit opposant l’Ukraine à la Russie et avait décidé, comme beaucoup d’autres joueurs, de quitter le pays de la Scandinavie plutôt que prévu.

Et au cours du dernier mercato, tout semblait indiquer que l’international U20 (19 ans) allait définitivement changer de club. Ce qui n’a finalement pas été le cas. D’ailleurs, le capitaine du groupe qui a qualifié le Sénégal à la finale du Tournoi UFOA/A et à la prochaine CAN U20, a été inscrit dans la liste du Dynamo Kiev pour la Ligue Europa. Suffisant pour donner ses raisons de revenir en Ukraine.

« Je suis sous contrat de cinq ans avec le Dynamo et, à cet instant, tout semble stable en Ukraine. De plus, on joue l’Europa League. Il y avait d’autres propositions, mais le club m’a rappelé. Donc mes agents ont fait le choix et j’ai discuté avec mon entourage pour y rester encore quelque temps. On va continuer le travail. Si c’est le président (du Dynamo) qui m’a rappelé ? Oui », a déclaré Samba Diallo au micro de 13football.

wiwsport.com