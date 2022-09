Dominateurs tout le long du match, les Lionceaux ne se sont pas posés de questions face au pays hôte la Mauritanie en demi-finale du tournoi de l’UFOA/A des moins de 20 ans. Ils se sont imposés sur le score large de (4-1). Grâce à cette victoire, les joueurs de Malick Daf décrochent le ticket qualificatif pour la finale de cette compétition ainsi que pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie.

Les Lionceaux ont fait forte impression dès le début de cette rencontre. Ayant l’habitude de très tôt ouvrir le score, le Sénégal ne déroge pas à cette règle. Avec une bonne conservation de balle, les joueurs de Malick Daf prennent l’avantage à la 4e minute de jeu. C’est Pape Amadou Diallo qui trouve le chemin des filets sur une somptueuse passe de Pape Demba Diop.

Samba Diallo réussit à faire le break 14 minutes plus tard. La réduction du score intervient à la 63e minute de jeu. La Mauritanie pousse mais bute toujours sur une bonne défense Sénégalaise. Les Lionceaux réussissent à prendre le large sur un coup franc mal négocié par la Mauritanie, Samba Diallo récupère le ballon avant de faire une excellente passe en profondeur qui élimine les deux défenseurs adverses. Omar Diouf qui se trouve en face du gardien mauritanien ne tremble pas (3-1). Le sociétaire de Darou Salam marque après seulement quelques minutes de son entrée en jeu. En feu, Omar Diouf marquera un doublé sur une action très similaire au troisième but sénégalais. Le jeune attaquant de 19 ans, trouvé en profondeur récidive devant le portier des Mourabitounes. Il scellera définitivement le succès de ses coéquipiers.

Les Lionceaux s’imposent 4-1, et joueront la grande finale de cette compétition contre la Gambie qui a battu le Mali dans l’autre demi-finale. Assurées de jouer la prochaine Coupe d’Afrique des nations de la catégorie des moins de 20 ans en Égypte en 2023, les deux équipes vont d’abord se disputer le trophée du tournoi de l’UFOA de la zone A, dimanche. Ce duel marquera le remake de la finale de la dernière édition organisée à Dakar et remportée par les Gambiens au stade Lat Dior à l’issue des tirs au but.

UFOA/A – U20 🇸🇳🇲🇷 Sénégal 4-1 Mauritanie

Les Lionceaux filent en Finale et se qualifient pour la CAN U20 Egypte 2023 👏🏾 ➡️ Le Sénégal retrouve la Gambie en Finale ce dimanche pic.twitter.com/mqTUg9qJ9E — wiwsport (@wiwsport) September 9, 2022

