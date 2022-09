Annoncé loin de la capitale ukrainienne, l’avenir de Samba Diallo devrait finalement s’écrire à Kiev. D’autant plus que le jeune ailier sénégalais figure dans la liste du Dynamo pour la Ligue Europa.

C’est une nouvelle assez inattendue il y a quelques semaines que le Dynamo Kiev et Mircea Lucescu nous ont offerts. Repéché en phase de groupes de Ligue Europa après avoir été éliminé en barrages de Ligue des Champions par Benfica Lisbonne, le club ukrainien a rendu publique sa liste des 22 joueurs retenus pour prendre part à la compétition dans le Groupe B en compagnie de l’AEK Lanarca, de Fenerbahçe et du Stade Rennais du gardien international sénégalais Alfred Gomis.

Et contre toute attente, Samba Diallo est présent dans les choix de l’expérimenté entraîneur roumain Mircea Lucescu. Pourtant, l’ailier gauche de 19 ans, bien que sous contrat jusqu’en 2026, n’est plus revenu dans le club ukrainien depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, puisqu’il souhaitait un départ lors du mercato estival. L’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam n’a pas effectué la pré-saison et n’était pas présent lors des 8 premiers matchs officiels de cette saison.

Un choix fort, judicieux

Depuis qu’il a pris ses bagages pour s’en aller de l’Ukraine, Samba Diallo était annoncé dans les quatre coins de l’Europe. Le FC Barcelone, le Bayern Munich, l’Olympique de Marseille ou encore l’AS Monaco étaient annoncés dans le viseur de l’international U20. Mais c’est le Stade Brestois qui a failli s’attacher de ses services. En effet, le joueur est resté en Bretagne pendant une semaine pour effectuer des essais. Mais n’a pas réussi à convaincre l’entraîneur brestois Michel Der Zakarian.

Au moment où le mercato battait son plein, Diallo continuait de jouer avec les U20 sénégalais, engagés dans le Tournoi UFOA/A, qui se dispute actuellement en Mauritanie. Tout le monde pouvait alors continuer à imaginer l’avenir du joueur ailleurs qu’en Ukraine. Sauf le Dynamo Kiev, qui a eu le choix plus que logique de continuer à croire en Samba Diallo malgré ses envies d’ailleurs. Les prestations du joueur avec les U19 la saison dernière (18 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues) ont donc porté ses fruits et mené vers un bon jugement de la part des dirigeants du Dynamo. À compter de maintenant, Samba Diallo est un joueur à part entière de l’équipe première.

wiwsport.com