Intraitable à domicile, Reading FC s’est imposé contre Stoke City en Championship ce dimanche (2-1). Blessés, Mamadou Loum Ndiaye et Naby Sarr n’étaient pas de la partie.

Le Madjeski Stadium reste une forteresse imprenable dans ce début de saison. Corrigé à Sheffield United lors de la dernière journée (0-4), Reading FC a profité de la réception de Stoke City, ce dimanche à l’occasion de la 8e journée de Championship, pour se remettre rapidement de cette défaite en signant une quatrième victoire en autant de matchs à domicile (2-1).

Sans les services de leurs Sénégalais Mamadou Loum Ndiaye et Naby Sarr, tous blessés, les hommes de Paul Ince se sont offerts le scalp des Potters grâce à un doublé de l’attaquant angolais Lucas João. Avec ce succès, Reading FC reprend provisoirement la deuxième place de Championship, en attendant la suite et fin de la journée et la rencontre Hull City – Sheffield United.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Reading 2-1 Stoke City ➕3️⃣❗ A brace for birthday boy Lucas Joao wins it for the Royals! 🎂 URRRRZZZZZZ#REASTK | 2-1 pic.twitter.com/5Deao2VtTE — Reading FC (@ReadingFC) September 4, 2022

wiwsport.com