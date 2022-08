L’entraîneur de Reading FC, Paul Ince, est longuement revenu sur l’excellente prestation de Naby Sarr contre Millwall ce samedi. Il a également souligné professionnalisme du joueur qui a dû attendre longtemps pour l’officialisation de son transfert.

Victoire à l’arrachée, mais quand même victoire pour Reading FC qui est allé battre Millwall (1-0) samedi à l’occasion de la 6e journée de Championship pour enchaîner un troisième succès en Championnat et ainsi prendre la tête du classement. Les Royals peuvent notamment remercier Naby Sarr. Le défenseur central sénégalais de 29 ans, qu’il a longtemps attendu avant l’officialisation de son transfert, a marqué l’unique but du match. À la fin de la rencontre, Paul Ince s’est exprimé sur son nouveau joueur.

« Il m’aurait tué si je ne l’avais pas fait joué »

« Cela a été difficile pour Naby, avoue l’entraîneur de Reading. Nous pensions pouvoir officialiser son arrivée il y a quatre semaines, mais la ligue anglaise nous a dit que nous devions faire partir un autre joueur avant de pouvoir recruter. Et avec George Puscas parti au Genoa, cela nous a donné l’occasion de finaliser l’arrivée de Naby. Et tout le mérite revient à Naby. Les trois ou quatre dernières semaines, il s’est entraîné tous les jours avec nous, espérant chaque semaine que nous pourrons conclure l’affaire pour qu’il puisse être disponible. »

Paul Ince souligne également l’impatience de l’ancien joueur de Huddersfield. « Je dois lui faire beaucoup d’éloges. Il était désespéré de venir ici et il a été tellement frustré de ne pas pouvoir s’impliquer. Il a passé les quatre dernières semaines à se demander ‘est-ce que ça va arriver?’; En tant que joueur, vous voulez juste jouer. Donc, quand vous vous entraînez du lundi au vendredi, sans perspective de jouer le samedi, c’est votre pire cauchemar. Et je pouvais voir sa tête baisser. Nous avons donc juste l’a gardé cool et calme. »

« Il a gardé le calme au cours des trois ou quatre dernières semaines et c’est tout à son honneur. Cela montre quel genre de personne il est. Quand j’ai appris hier que tout était terminé, j’étais aux anges. Parce que c’était le match parfait pour lui, contre une équipe comme Millwall et leur façon de jouer. C’était son premier match, je l’ai titularisé et je devais… Vous voyez sa sa taille ? Je pense qu’il m’aurait tué si je ne l’avais pas fait joué ! Et pour lui, obtenir un clean-sheet et marquer but victorieux, ça valait la peine d’attendre ! Un grand sentiment pour lui. »

Et Paul Ince termine : « Il a bien défendu. Nous étions une grande équipe puissante contre Millwall, c’est ce que nous voulions dans ce stade. Et avec Naby là-dedans, cela nous donne juste une force supplémentaire, une mobilité supplémentaire, une puissance supplémentaire. Si vous êtes un joueur et que vous regardez autour de vous et voyez Naby, vous vous dites : ‘je suis content qu’il soit de mon côté !’»

