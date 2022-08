Les hommes de Paul Ince s’imposent lors de la 5e journée de Championship à Millwall (1-0) et s’installent en tête du classement grâce à un but d’un Naby Sarr qui jouait son premier match.

Les week-ends passent et Reading FC devient de plus en plus intraitable. Après un début de saison assez compliqué, les Royals fonctionnent bien en ce moment et viennent d’enchaîner une troisième victoire d’affilée en Championnat en s’imposant sur la pelouse de Millwall (1-0) ce samedi après-midi, lors de la 5e journée de Championship.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Naby Sarr à la 14e minute. Le défenseur central sénégalais, qui a dû attendre longtemps avant l’annonce officielle de sa signature, jouait son premier sous ses nouvelles couleurs. Et grâce à sa réalisation, Reading FC vire en tête du Championnat avec un point d’avance sur Sheffield United (2e) et Hull City (3e).

À noter que Mamadou Loum Ndiaye était bien évidemment titulaire pour cette rencontre victorieuse de Reading FC. Avec son milieu de terrain Champion d’Afrique qui réalise un très bon début d’aventure et le défenseur Naby Sarr, auteur de grands débuts, Paul Ince peut s’estimer très heureux d’avoir un duo pour espérer réaliser une bonne saison.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Millwall 0-1 Reading ➕3️⃣❗@nabysarr's debut goal seals us a battling win at the Den. COME ON URRRZZZZZ!#MILREA | 0-1 pic.twitter.com/vyLGsgdPIq — Reading FC (@ReadingFC) August 27, 2022

