Jeune tennisman sénégalais actuellement établi en France, Zoheir Fardoun (16 ans) vit pleinement sa passion pour la petite balle jaune. Une passion qu’il tient d’ailleurs de son père depuis ses trois ans. Pensionnaire de l’académie Elite Tennis Center de Cannes, cet espoir du tennis sénégalais s’est confié à wiwsport.com. Ses débuts, sa jeune carrière et ses ambitions, Zoheir nous raconte tout.

« Quand j’étais petit, je révisais et faisais mes devoirs au club de tennis – c’était un peu comme ma deuxième maison »

Quelle est ton histoire avec le tennis Zoheir ?

J’ai commencé le tennis à l’âge de 3 ans grâce à mon père. La passion que mon père avait tout de suite était ma passion. Quand j’étais petit, je révisais et faisais mes devoirs au club de tennis qui était un peu comme ma deuxième maison. Mais j’ai réellement commencé à m’investir à fond dans le tennis à l’âge de 11 ans.

Tu es présentement établi en France, pourquoi ?

Vu le déficit de match qu’on a au Sénégal, je me suis établi en France pour avoir la possibilité de jouer plus de compétitions. J’ai fait des tournois en France jusqu’à atteindre un classement qui a est 4/6. Je me suis installé en France depuis janvier 2022, à l’académie Elite Tennis Center à Cannes. Ils ont baissé mon classement pour que je puisse faire plein de match et regagner de la confiance progressivement.

« Le tennis est un sport particulier où tu es seul, tu réfléchis seul et tu dois jouer intelligemment »

Alors quel regard as-tu de ton parcours jusque-là ?

Je trouve que mon parcours est très bon vu le nombre faible de matchs que l’on peut avoir au Sénégal. Et c’est d’ailleurs pour m’améliorer que je suis maintenant en France et que je prends part à énormément de tournois en ce moment afin d’atteindre mon meilleur niveau et plus tard mon objectif, d’être le meilleur.

En quoi se résume la vie d’un jeune tennisman ?

Le travail, l’hygiène de vie et de la patience. Mais surtout beaucoup de travail. Vous savez le tennis est un sport particulier. C’est un sport où tu es seul, tu réfléchis seul et tu dois jouer intelligemment.

As-tu une idée des moyens que cela coûte d’être un tennisman dans le circuit ?

Pour faire une carrière de tennisman, il faut beaucoup d’argent. Au début, le tennisman va perdre plus d’argent qu’il va en gagner. C’est effectivement un sport qui fait recours à beaucoup de moyens. De la raquette aux participations de tournois, les voyages et autres, tout est coûteux dans le tennis.

Qui est ton idole d’enfance ?

C’est Roger Federer ! Pour sa classe et son élégance et vu tous les titres gagner, il a été le premier joueur a gagné 20 grand chelem.

Quelle est ta relation avec Seydina André, vous semblez être complices ?

Seydina c’est mon grand frère ! Il me donne beaucoup de conseils et m’aide beaucoup lors de mes défaites. Mais je suis aussi là pour lui en tant que petit frère. On a une relation très saine.

wiwsport.com (Par Jean Joseph)