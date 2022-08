Iliman Ndiaye n’a pas envie de s’éterniser en Championship. Face à Blackburn ce samedi, l’attaquant sénégalais a inscrit un doublé et l’un de ses deux buts est un véritable régale.

« Je faisais des entraînements de fou et les gens m’appeler Maradona, Messi… ». On comprend de plus en plus que ce n’était pas pour rien. Alors que Sheffield United menait contre Blackburn ce samedi et continuait à pousser afin de se mettre à l’abri et allait chercher une victoire de 3 à 0, Paul Heckingbottom faisait entrer son international sénégalais.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le footballeur de 22 ans a démontré qu’il n’était plus un joueur de banc à Sheffield United. Six minutes seulement après son entrée en jeu, Iliman Ndiaye mettait son équipe à l’abri en inscrivant le 2-0 à la 73e. Mais il n’allait pas s’arrêter-là, bien au contraire.

Six minutes après son premier but, le natif de Rouen s’illustrait encore avec un doublé. Et ce but là, toutes nos excuses, c’est typiquement Messi. Sur une récupération haute, Iliman passe la moitié de terrain de Blackburn, efface un adversaire au marquage, fixe un autre, trouve de l’espace à l’entraînement de la surface puis enchaîne une frappe du pied gauche… C’est au fond des filets pour l’amour du football.

