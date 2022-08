Solide et cette fois-ci très sûr de ses forces, Sheffield United s’est largement imposé devant Blackburn ce samedi (3-0). Les Blades peuvent notamment remercier Iliman Ndiaye, auteur d’une entrée fracassante.

Sheffield United poursuit son redressement après sa défaite lors de la première journée de Championship. Ce samedi, les Blades ont enchaîné un quatrième match sans défaite en Championnat et une deuxième victoire d’affilée. Au Bramall Lane face à Blackburn, leader avant la 5e journée de Championship, les hommes de Paul Heckingbottom l’ont facilement emporté (3-0).

Oliver Norwood a mis son équipe dans la bonne marche en ouvrant le score dans la demi-heure de jeu (31e). Mais c’est en seconde période que les choses ont beaucoup plus fonctionné pour Sheffield United, surtout après l’entrée en jeu d’Iliman Ndiaye qui, titulaire lors des quatre premières journées de la saison de Championship, a démarré cette rencontre sur le banc des remplaçants.

A peine avoir foulé la pelouse (65e), l’international sénégalais faisait déjà la différence. Sur un service de Sander Berge, il parvient à doubler la mise (73e). Six minutes plus tard, le joueur de 22 ans faisait sensation avec un doublé d’un superbe but pour le 3-0 mais surtout pour son troisième but de la saison. Une prestation qui permet à son équipe de l’emporter et prendre la première place.

wiwsport.com