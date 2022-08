Après une attente de plus d’une semaine en raison d’un visa qui n’était pas encore en règles, Mamadou Loum Ndiaye peut enfin commencer son aventure au Reading FC. Disponible face au Stevenage mardi dernier, lors du premier tour de League Cup, son entraîneur n’a pas hésité à le titulariser pour cette rencontre. Malgré la défaite (1-2) et donc l’élimination prématurée face à une équipe de D2, le milieu de terrain de 25 ans, prêté avec option d’achat par le FC Porto, a signé des débuts probants.

Invité à parler de son Champion d’Afrique, l’entraîneur du Reading FC évoque un joueur d’un caractère déjà très apprécié dans son équipe. « D’abord et avant tout, Mamadou est un gars adorable. Il vient tous les jours avec ce grand sourire et les gars l’adorent. C’est la chose la plus importante, il est vraiment aimé. Son anglais n’est pas encore très bon mais il apprend, et pour quelqu’un qui n’a pas joué depuis trois semaines, il a bien fait contre Stevenage. Et il ne fera que s’améliorer », a indiqué Paul Ince.

Il ajoute : « Ce n’est pas vraiment la forme physique (de Mamadou Loum Ndiaye) que nous nous entraînons maintenant, c’est la forme physique pour les matchs. Il a un grand gabarit, il est bon techniquement et il apprendra que le Championnat n’est pas le football européen auquel il est habitué. C’est une courbe d’apprentissage pour lui, mais en ce qui concerne son premier match, je pense qu’il a très bien fait. » L’ancien joueur de l’US Ouakam pourrait donc être titulaire samedi face à Rotherham.

