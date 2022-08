Le premier tour de la Carabao Cup se poursuivait ce mardi. En lice, QPR de Seny Dieng et Reading FC de Mamadou Loum Ndiaye ont été respectivement éliminés par Charlton et Stevenage.

Après l’exploit de Cambridge United face à Millwall lundi, le premier tour de la Carabao Cup, la League Cup d’Angleterre, a continué ce mardi avec plusieurs rencontres. Parmi les affiches du jour, celle qui opposait Charlton Athletic et Queens Park Rangers de Seny et celle entre Reading FC de Mamadou Loum Ndiaye et Stevenage.

Mais à l’arrivée, les formations des Sénégalais ont vécu l’exploit de leur adversaire. Malgré un Seny Dieng dans les camps, QPR, après un 1-1 dans le temps réglementaire, a été envoyé au tirs au but par les pensionnaires de League One, avant de s’incliner logiquement face à une équipe en parfaite réussite à la séance (4-5).

De son côté, Reading FC a été défait à domicile par Stevenage, équipe de League Two, soit le 4e niveau du football anglais. Les partenaires de Mamadou Loum Ndiaye, qui jouait son premier match sous ses nouvelles et qui a participé à l’intégralité de la rencontre, ont encaissé dans les derniers instants (1-2).

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Reading 1-2 Stevenage The visitors progress to Round Two.#REASTE | 1-2 pic.twitter.com/uXhajKqyWh — Reading FC (@ReadingFC) August 9, 2022

wiwsport.com