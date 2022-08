Un peu moins d’une semaine après avoir laissé filer trois points sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-1), après avoir longtemps mené dans cette rencontre, Watford s’est repris. Au Vicarage Road vendredi soir, les hommes de Rob Edwards ont remporté le choc face à Burnley, relégué la saison dernière, sur une réalisation de Tom Cleverley (45e+2).

Les Hornets poursuivent donc leur bon début de saison en décrochant leur deuxième victoire en trois journées. Et grâce à ce succès, Ismaïlia Sarr, qui a été remplacé dans l’heure de jeu, et ses partenaires prennent provisoirement la septième place de Championship avec sept points. Lors de la prochaine journée, ils iront défier Birmingham City.

There's the whistle! 😅 A 𝗵𝗮𝗿𝗱-𝗳𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁 three points! 💪#WatfordFC pic.twitter.com/y49ZOS8aDy

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 12, 2022