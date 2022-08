C’est une excellente nouvelle pour Reading FC mais également pour son nouveau milieu de terrain sénégalais. Empêché de porter ses nouvelles couleurs malgré l’officialisation de son transfert depuis plus d’une semaine, Mamadou Loum Ndiaye a finalement reçu le feu vert administratif pour jouer.

Selon une information du journaliste Jonathan Low, le Champion d’Afrique a bien reçu son visa. Il peut donc jouer pour son nouveau club dès ce mardi soir face à Stevenage dans le cadre de la 1re journée de la League Cup. L’ancien joueur du FC Porto s’entraîne sous les ordres de Paul Ince depuis son arrivée.

En parallèle, Reading FC devra encore attendre un peu avant de pouvoir compter sur Naby Sarr. Alors que tout est accordé entre les Royals et le défenseur sénégalais pour une arrivée libre de ce dernier, l’officialisation du transfert traîne encore au niveau de FA. Mais le contrat devrait être approuvé d’ici le week-end prochain.

A little bit of positive news for #readingfc – Mamadou Loum has got his visa so is eligible to make debut tomorrow night v Stevenage. Meanwhile, on Naby Sarr, I’ve been told club are ‘very hopeful’ the deal will be approved by the weekend but I know we’ve heard that before, so 🤞

