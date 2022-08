Battu à domicile par Laval lors de la première journée (0-2), Bastia s’est vengé samedi sur le terrain de Niort, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Le club corse s’est imposé 4 à 1, avec une réalisation du Sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye.

Il ne fallait pas arriver en retard ce samedi soir au Stade René-Gaillard : en l’espace de deux minutes, Bastia avait, déjà, frappé à deux reprises par l’intermédiaire de Dylan Tavares et de Frank Magri. Deux réalisations qui permettaient au SCB de devenir le premier Club Français en Ligue 2 au 21ème siècle à mener par deux buts après deux petites minutes de jeu.

Nanti de ces deux buts d’avance les Corses pouvaient donc voir venir et même si les Chamois ont réagi pour tenter de refaire leur retard, c’était sans compter sans ces diables de visiteurs qui trouvaient encore le chemin des filets après la 20e minute de jeu après une reprise de la tête du défenseur sénégalais prêté par Lyon Abdoulaye Niakhaté Ndiaye.

Et ce n’était pas fini puisque une poignée de minutes plus tard, Magri signait un doublé pour porter la marque à 4 à 0 en faveur du SC Bastia. En seconde période, les Chamois Niortais parvenaient à réduire la marque sur un penalty obtenu par l’attaquant sénégalais Amadou Sagna et transformé par Bilal Boutobba (84e).

#CNFCSCB | 1️⃣-4️⃣ | ⏱ 90’ HÈ COMPIU !! Què ghjè una riazzione ! Vittoria 4 à 1 di u Sporting in Niort sta sera ! 👊 Pigliemu i nostri primi punti di a stagione ! +3️⃣ FORZA BASTIA ! 💪 ⚽️ Tavares 1’

⚽️ Magri 2’

⚽️ Ndiaye 20’

⚽️ Magri 24’#AccadeÀChìCiCrede pic.twitter.com/Vy66KrMSDV — SC Bastia (@SCBastia) August 6, 2022

wiwsport.com