L’Équipe Nationale du Sénégal reçoit le Cameroun ce samedi à 17 heures sur la plage de Diamalaye. Cette affiche est le match retour, qualificatif pour la CAN Mozambique 2022. Sans surprise, les Lions devront être de la partie.

Les Champions d’Afrique en titre avaient déjà donné le ton sur la plage de Kribi il y a deux semaines. Le Sénégal avait largement battu le Cameroun, à domicile (9-1). Ce soir, devant leur public, Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers voudront simplement confirmer. Et en cas de victoire, ils vont encore réussir l’exploit. Une 10e qualification (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015,2016, 2018, 2021, 2022 ? ) en 11 éditions de cette compétition continentale pour 6 finales remportées (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021).

« Oublier le match aller et faire plaisir au public à Diamalaye »

Malgré la large victoire en aller, les Lions comptent disputer âprement ce match retour pour confirmer leur suprématie mais aussi faire plaisir au public sénégalais confie le sélectionneur national Mamadou Diallo. « L’état d’esprit est bon. Les joueurs sont prêts et sont obligés le match qu’on a joué au Cameroun, c’est un autre match. Il est très important parce qu’on est obligé de se qualifier en coupe d’Afrique. Le plus important est donc de se qualifier. Et surtout faire plaisir à notre public ».

Tous derrière les Lions !

⚽ Matchday

➡️ Éliminatoires CAN 2022 BeachSoccer

🇸🇳🇨🇲 Sénégal vs Cameroun (retour)

🗓️ Ce samedi 06 août

🏟 Plage Diamalaye

🕔 17h00 GMT

📺 💻📱à suivre sur https://t.co/oH84RQA1Ly#BeachSoccer #Senegal #wiwsport #Kebetu pic.twitter.com/aN9T2gXtT4 — wiwsport (@wiwsport) August 6, 2022

