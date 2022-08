Monaco a arraché un match nul face au PSV (1-1), mardi, au stade Louis II, face au PSV Eidhoven. Menés dès la 38e après un but de Joey Veerman, les Monégasques sont revenus du vestiaire avec d’autres intentions. Avec une écrasante domination (59% de possession, 10 tirs à 3), ils ont arraché le match nul à la 80ème minute grâce à un but d’Axel Disasi.

Globalement au-dessus des Hollandais, les Rouge et Blanc ont cru pouvoir marquer un deuxième but jusqu’à la dernière minute mais n’ont pu trouver la faille face à une défense néerlandaise physique et bien regroupée. Entrée en jeu à la 67è minute à la place de Minamino, Krepin Diatta a pu disputer des premières minutes en match officiel depuis novembre 2021.La formation française se déplacera à Eindhoven au Philips Stadion mardi prochain pour le match retour. Avec ce match nul (1-1) à domicile, tout reste possible avant la manche retour dans une semaine.