Après avoir laissé son empreinte dans le Championnat local la saison dernière, Lamine Diadhiou s’en va du Casa Sports pour rejoindre le Soudan.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Elu meilleur joueur du Championnat Ligue 1 et après avoir remporté ce titre puis la Coupe du Sénégal avec le Casa Sports la saison dernière, Lamine Diadhiou ne pourra plus nous épater de son talent au niveau du football local. La raison est simple : le jeune ailier quitte son club formateur pour rejoindre le Champion du Soudan, Al Hilal Omdurman, comme l’a confirmé le Casa Sports.

« Le Casa Sports vous annonce le transfert de Lamine Diadhiou à Al Hilal (Soudan) pour un montant de 250K$. Le challenge lui plaît et il est prêt à le relever nous a-t-il dit. Il est conscient de son potentiel et des défis a relever ; prions pour lui et sa famille. Il vous a par ailleurs laissé quelques mots : « Je suis fier d’avoir porté le maillot du Casa Sports et je reste un Essamay pour toujours ».

Comme il l’a dit, il le restera à jamais, Essamay. Lamine est un vrai professionnel, un travailleur, un des footballeurs très élégant et amoureux de notre maillot. Nous lui souhaitons une bonne chance et rappelons que le Casa Sports dispose de 10% en cas d’un transfert de Lamine de Al Hilal vers un autre club. »

Nous vous annonçons le transfert de Lamine Diadhiou à Al Hilal (Soudan) pour un montant de 250K$. Le @CasaSportsSC dispose de 10% en cas d’un éventuel transfert de Lamine de son nouveau club vers un autre. Nous lui souhaitons une bonne suite de carrière. Essamay For Ever ! pic.twitter.com/xolueYtEGr — Casa Sports (@CasaSportsSC) July 30, 2022

wiwsport.com