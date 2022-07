Du 8 au 18 Août 2022, en Turquie, vont se dérouler les Jeux islamiques. Jeux auxquels va participer le Sénégal, en lutte olympique. Et le Sénégal va présenter 5 athlètes composés de 2 filles (Anta Sambou, Safiétou Goudiaby) et trois garçons (Mamadou Diouf, Omar Faye et Didier Owen Diatta).