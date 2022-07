Le chemin vers la phase de groupes de la Ligue européenne des Champions se poursuit pour Qarabağ. Ce mercredi, le champion en titre d’Azerbaïdjan est allé décrocher un match nul sur la pelouse du FC Zurich (2-2), après prolongations, à l’occasion de la manche retour du deuxième tour préliminaire de C1. Kady Borges (55e) et Owusu Kwabena (98e) ont inscrit les buts de Qarabağ.

Les hommes de Gurban Gurbanov, partenaires d’Ibrahima Wadji qui a inscrit un doublé au match aller, profitent surtout de leur victoire à l’aller (3-2) pour rejoindre le troisième tour préliminaire où ils affronteront Ferencváros (Hongrie) ou le Slovan Bratislava (Slovaquie). Après une victoire 2 à 1 pour le club slovaque, ces deux formations se départageront ce mercredi soir, au Stade Tehelné pole.

Full Time: #ZurichQarabag 2️⃣-2️⃣ (4-5)

Congratulations boys, we are proud of you 👏👏👏

🔜 Q3 #UCL pic.twitter.com/wb4af91T6K

— Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) July 27, 2022