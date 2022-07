Alors qu’il vient de remporter son deuxième Trophée du Meilleur Joueur Africain de l’Année, Sadio Mané ne compte pas en s’arrêter là. L’attaquant sénégalais de 30 ans s’estime pouvoir aller chercher le record détenu par Yaya Touré et Samuel Eto’o, qui comptent quatre titres. Sadio Mané après avoir été sacré Meilleur Joueur Africain de l’Année 2022 :

« Avant tout d’abord, j’aimerais remercier tous mes coéquipiers, le staff, mon club et bien sûr l’Equipe Nationale. Je remercie également tout le monde pour le soutien. Comment oublier nos supporters sénégalais ? Ils ont été immenses depuis le tout début pour nous permettre de gagner la CAN mais aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde. Aux journalistes sénégalais ici présents, je vous remercie, on a cheminé partout.

Quand j’étais tout jeune, suivre les CAF Awards me poussait déjà à me battre pour remporter ce trophée. Je viens de très loin. Je ne m’exprime pas beaucoup mais j’ai encore faim et je vais essayer de me donner à fond jusqu’au dernier jour de ma carrière. Les records sont faits pour être battus, donc pourquoi pas ne pas tenter encore ? Parfois, tu peux te dire que c’est impossible mais, pour moi, c’est possible.

Je vais mettre tous les moyens possibles pour aller le plus loin possible à la Coupe du Monde mais surtout gagner une autre CAN avec le Sénégal. On en est capable. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour rendre plus fiers le peuple sénégalais. On ne va pas s’arrêter là, c’est le commencement. Aujourd’hui, la gagne doit être l’ADN du Sénégal, donc je ferai et donnerai le maximum pour mon pays. »

wiwsport.com