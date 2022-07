Deux ans et demi après son premier sacre, Sadio Mané se voit de nouveau décerner le Trophée du Meilleur Joueur Africain de l’année. Une récompense qui couronne et une excellente saison de la part de l’international sénégalais.

Les dés sont jetés, et ce qui était attendu est désormais officiel. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le Trophée de Meilleur Joueur Africain de l’année, autrement dit le Ballon d’Or Africain 2022, est décerné à Sadio Mané. Sacré en 2019 pour la première fois, bien que ce trophée ait été remis en janvier 2020, et sur le podium pour la quatrième fois d’affilée, l’attaquant sénégalais soulève ce trophée pour la deuxième fois de suite.

Des statistiques impressionnantes

Ce n’est pas un record sur le plan continental étant donné que des footballeurs comme le Camerounais Samuel Eto’o ou l’Ivoirien Yaya Touré ont gagné au moins à trois reprises. Néanmoins, c’est une prouesse inédite dans l’histoire pour un international sénégalais puisque le natif de Bambali devient seulement le deuxième Lion a remporté deux Ballon d’Or Africain, après son idole El Hadji Ousseynou Diouf, vainqueur en 2001 et 2002.

Avec 23 buts et 5 passes décisives en 51 matchs avec sa désormais ancienne équipe Liverpool, lors de la saison dernière, Sadio Mané n’est devancé que par Mohamed Salah (31 buts et 16 passes décisives en 51 matchs) et Riyad Mahrez (24 buts, 9 passes décisives en 47 matchs) au titre des footballeurs africains les plus décisifs au cours de l’exercice 2021-2022, ceux évoluant bien évidemment dans les cinq meilleurs Championnats européens.

En dehors de ses statistiques en club, l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a également brillé en sélection entre septembre 2021 et juin 2022, soit la période considérée pour donner ce trophée. En 16 sélections avec l’Equipe Nationale du Sénégal, le numéro 10 des Lions s’est distingué avec 10 buts et 2 passes décisives. Des réalisations qui lui ont permis de devenir en juin dernier le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise.

Des trophées en club et en sélection

Au-delà de ses performances individuelles, Sadio Mané a aussi guidé ses différentes équipes à des sacres. S’il a fini avec Liverpool au pied du titre de Premier League au profit de Manchester City et perdu en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, l’enfant de Bambali aura décroché deux trophées avec les Reds la saison dernière… face à Chelsea. D’abord en février avec le titre de League Cup, puis en mai avec la victoire en finale de FA Cup, seul trophée qui lui manquait en Angleterre.

Mais avant, l’intéressé nous a régalés au Cameroun en aidant l’Equipe Nationale du Sénégal à soulever son premier titre en Coupe d’Afrique des Nations. Grâce à son leadership, sa dévotion incommensurable, l’envie de mouiller le maillot national, quitte à se faire assommer par un très violent choc sur la tête avec le gardien cap-verdien Vozinha Dias, Sadio Mané, par ailleurs meilleur de la CAN, aura porté le costume d’un Lion affamé pour emmener le Sénégal en finale et battre l’Egypte, avec notamment un tir au but décisif.

Des états de services en club comme en sélection qui ont convaincu le panel de votant du Ballon d’Or Africain et devancé l’attaquant égyptien Mohamed Salah et Edouard Mendy. Champion d’Europe et meilleur gardien la saison dernière, ce dernier avait toutes les chances de remporter ce titre de Meilleur Joueur Africain en 2021 mais, pour son plus grand malheur et celui de beaucoup de personnes également, il n’y a pas eu de cérémonie l’année dernière. Sadio Mané aura sans doute une pensée pour lui…

