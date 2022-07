Oui, Timo approuve. En quête de défenseurs après le départ d’Antonio Rüdiger au Real Madrid et celui d’Andreas Christensen au FC Barcelone, Chelsea rattrape le manque. Avec l’arrivée de l’expérimenté Champion d’Afrique Kalidou Koulibaly, les Blues vont pouvoir compter sur un taulier défensif devant Edouard Mendy.

C’est en tout cas ce qu’estime Timo Werner himself, après l’officialisation du transfert du désormais ancien joueur du Napoli. Lorsqu’il évoluait au RB Leipzig, l’attaquant allemand de 26 ans a eu à faire face au capitaine des Lions en 2018, à l’occasion des 16es de finale de la Ligue Europa, lors de la saison 2017-2018.

« Kalidou Koulibaly est un brillant défenseur. Il va redonner de la force à notre défense après les départs… C’est une très bonne recrue pour le Club, un très bon joueur. J’ai joué contre lui face à Naples. Pour moi, il est exactement ce dont Chelsea a besoin », a déclaré l’international allemand au micro de Sky Sport England.

🗣 “I think he brings exactly what we need.”

