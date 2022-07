C’est désormais officiel : Kalidou Koulibaly quitte Naples et rejoint Chelsea pour un contrat de quatre ans.

Il n’y avait plus aucun doute. Kalidou Koulibaly allait bien devenir un nouveau joueur de Chelsea. Et ce samedi, en tout début de matinée, Naples et le club anglais ont officialisé l’un des transferts les plus importants de ce mercato estival.

À 31 ans et après huit saisons passées au Napoli, Kalidou Koulibaly s’est engagé pour quatre ans avec Chelsea. À Londres, le capitaine de la sélection sénégalaise rejoindra son coéquipier et ami Édouard Mendy. Pour se l’offrir, les Blues ont dépensé un peu moins de 40M€.

Introducing our second signing of the summer! 🔵#KoulibalyIsChelsea — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2022

