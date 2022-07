La star sénégalaise, Sadio Mané devenu officiellement le joueur du Bayern Munich a mis un terme à une période extrêmement réussie dans le football anglais, son passage à Liverpool lui ayant permis de marquer 120 buts en 269 apparitions. Avec son statut de nouvelle star dans le championnat allemand, la Bundesliga, le ballon d’or Africain 2019, fera sans doute une retombée positive.

« Je ne peux que féliciter le FC Bayern pour la signature de Sadio Mané. C’est un excellent transfert pour la Bundesliga. Les attentes seront énormes, mais je pense que Sadio les comblera« , espère l’ancien bavarois Franck Ribéry qui ajoute que « voir un bon départ sera important. Mais je sais par expérience que les supporters du Bayern rendent le départ d’un nouveau joueur très facile car ils vous accueillent à bras ouverts« .

Ribéry: "Having a good start will be important. But I know from experience that Bayern fans make the start of a new player very easy because they welcome you with open arms"

