Il l’avait annoncé lors du dernier match des Lions au stade Abdoulaye-Wade. « Je serai de retour pour la préparation estivale », Krépin Diatta a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement, ce lundi.

L’association sportive de Monaco Football Club se trouve actuellement au Portugal où elle prépare la saison 2022-2023. Blessé depuis 7 mois, le milieu de terrain offensif a repris l’entraînement collectif. En fin de saison, il s’entraînait en solo. Krépin Diatta qui a raté la CAN 2021 et les éliminatoires de la Coupe du monde, ne comptait qu’un but et 8 matchs en club. Le joueur a partagé la photo de son retour sur Instagram au Lagos Cascade Resort.

Après deux semaines d’entraînement au Centre de Performance de La Turbie, les joueurs de l’AS Monaco vont désormais passer six jours dans le Sud du Portugal, à Lagos, afin d’y effectuer le traditionnel stage d’avant saison informe le site du club. Le groupe (32 joueurs) convoqué par Philippe Clement va disputer deux matchs amicaux. Les Monégasques joueront l’Austria Vienne ce mercredi puis Portimonense SC, le samedi.

