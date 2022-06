Krépin Diatta était au stade hier pour suivre le match de ses coéquipiers. Le Lion a réagi sur la belle prestation du Sénégal face au Bénin (3-1) et son retour en sélection.

Cette saison, il n’a pu disputer que 8 matchs pour inscrire un but. Blessé au genou, Krépin Diatta qui était absent à la CAN et des matchs de Monaco espère retrouver la compétition bientôt. Il informe qu’il sera de retour avec la préparation estivale de son club le 18 juin prochain.

