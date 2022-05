Adversaires du Sénégal à la Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas et l’Equateur seront sur le pont durant cette dernière date FIFA de la saison 2021-2022, contrairement au Qatar.

Si les yeux sont déjà rivés sur la prochaine Coupe du Monde en novembre et que les Lions du Sénégal seront bientôt engagés dans les qualifications à la CAN 2023 face au Bénin et le Rwanda, leurs adversaires au Mondial de Qatar ont plusieurs échéances dès ce mois juin. Les Pays-Bas et l’Equateur, notamment, affronteront chacun pas moins de trois adversaires.

Pays-Bas

Les Oranje se retrouvent pour la dernière fois cette saison. Au programme des hommes de Louis van Gaal, quatre confrontations en l’espace de 12 jours, toutes en Ligue des Nations. Pour commencer, les coéquipiers de Frenkie de Jong et de Memphis Depay, qui feront sans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum, pas convoqué, se déplaceront en Belgique le 3 juin.

Ensuite, dans cette League A Groupe 4, les Pays-Bas enchaîneront par un nouveau déplacement. Celui-ci sera dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne où ils feront face Pays de Galles de Gareth Bale le 8 juin. Pour leur troisième sortie, cette fois à domicile, les Oranje seront opposés à la Pologne de Robert Lewandowski, le 11 juin. Enfin, ils termineront encore par le Pays de Galles, le 14 juin.

𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲! 🔥

This is our squad for the 4 matches in June! 🆕 Welcome, Jerdy Schouten! 👊

🔙 Bruno Martins Indi & Vincent Janssen#UEFANationsLeague pic.twitter.com/EWuxazKfXb — OnsOranje (@OnsOranje) May 27, 2022

Equateur

Contrairement au Sénégal ou aux Pays-Bas, qui joueront des matchs officiels, La Tri fera avec des rencontres amicales. Au total, les joueurs du technicien argentin Gustavo Alfaro disputeront trois duels, dont deux contre des sélections africaines. Tout d’abord, l’Equateur jouera contre les Super Eagles Nigeria. Ce sera le 3 juin à 00-30, soit dans la nuit du jeudi à vendredi.

En deuxième lieu, trois jours plus tard, Enner Valencia et ses coéquipiers iront défier le Mexique, le 6 juin. Et pour finir, La Tri sera opposé face à un voisin du Sénégal. En effet, le 11 juin, ce sera le Cap-Vert, dont les ont éliminé en quarts de finale de la CAN 2021, au menu. Toutes ses rencontres ont été programmées sur le sol des Etats-Unis par la FEF- Fédération Equatorienne de Football.

🔥 ¡Ellos son nuestros convocados para la fecha FIFA de junio en 🇺🇸! 🆚 @NGSuperEagles

🗓 2 de junio

🏟 Estadio Red Bull Arena, New Jersey 🆚 @miseleccionmx

🗓 5 de junio

🏟 Soldier Field, Chicago 🆚 #CaboVerde

🗓 11 de junio

🏟 Drive Pink Stadium, FL#JuntosACatar🇪🇨 pic.twitter.com/6JjqFEJZUK — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 29, 2022

Pour sa part, le Qatar, second adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde 2022, n’a pas officialisé de matchs amicaux. En revanche, les U23 de l’équipe nationale qatari sont actuellement engagés dans la Coupe d’Asie des Nations de Football (AFC Asian Cup) de la catégorie, prévue du 1er au 19 juin. L’Al-Annabi U23 est dans le Groupe A avec l’Iran, Ouzbékistan et le Turkménistan.

