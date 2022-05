Durant deux jours, le circuit Dakar-Baobab de Sindia a abrité la 7ème édition de la course des deux roues. Bouna Sankaré a remporté l’épreuve du TMAX.

Plus de 100 pilotes ont participé à cette 7ème édition de la Course des deux roues qui avait pour thème : Sensibilisation sur la sécurité routière et les sports mécaniques.

Saura Mbaye est victorieux dans la catégorie des 250-300 cm3. La très prisée épreuve du TMAX a été remportée par Bouna Sankaré. Le champion sortant conserve ainsi son titre cette année. El Hadji Badara Gaye et Maguèye Camara complètent le podium.

Lors de ce Grand Prix Ghassan Ezzédine, un hommage appuyé a été rendu à l’ancien président de la Fédération sénégalaise des Sports Boules, décédé en mars 2021.

Avec Stades